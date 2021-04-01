Принудительная российская паспортизация детей-сирот в оккупированном Крыму: начато производство

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"Начато уголовное производство по факту навязывания государством-оккупантом принудительного гражданства РФ детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и оставшимся на оккупированном Крымском полуострове. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании обращения ОО "Региональный центр прав человека" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - указали в прокуратуре.

Детали

Как указали в прокуратуре, такие действия государства-оккупанта и ее оккупационной администрации нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, абз. 2 ст. 50 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

"Навязывание российского гражданства и принудительная паспортизация в Крыму - это составляющие системного давления на граждан Украины. Государство-оккупант и ее оккупационная администрация фактически искусственно создали условия, при которых без гражданства РФ невозможно реализовать ряд своих прав. Мы неоднократно обращали внимание, что паспорта, выданные на полуострове, не имеют никакой юридической силы и могут восприниматься лишь как средство для выживания в Крыму на период оккупации", - отметила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым и города Севастополя Екатерина Диденко.

Однако, по ее словам, "это преступление государства-оккупанта приобретает особенно циничный смысл по отношению к одной из самых незащищенных категорий населения в Крыму - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки".

"Им с 2014 года навязывается исключительно российское гражданство и российская "идентичность", без права выбора. Более того, детей усыновляют как граждан РФ и перемещают их с территории оккупированного полуострова, что, помимо прочего, нарушает ст 7, 8 Конвенции ООН о правах ребенка", - указала Диденко.

Она также добавила, что прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам осуществления государством-оккупантом пропаганды вступления детей в армию РФ, незаконного перемещения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые являются гражданами Украины. В рамках указанного кейса фиксируется каждый факт нарушения норм международного гуманитарного права.

Дополнение

Прокуратура АРК ранее сообщила несколько подозрений из-за милитаризации детей в оккупированном Крыму.

Добавим, 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развязывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указали в МИД.