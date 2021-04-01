Принудительная российская паспортизация детей-сирот в оккупированном Крыму: начато производство

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37713 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54566 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105949 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141843 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194074 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192705 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278435 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325529 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157813 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143122 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

В офисе Стармера прокомментировали предложение Макрона о перемирии для Украины: есть "несколько вариантов"

3 марта, 13:54 • 31303 просмотра
Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

Зеленский раскрыл, почему не подпишет "мирное" соглашение с передачей территорий рф

3 марта, 13:59 • 29724 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 45615 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 45999 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104424 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 325528 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279064 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434423 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400363 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 383584 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 104424 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185687 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213897 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193876 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278435 просмотра
Актуальное
Принудительная российская паспортизация детей-сирот в оккупированном Крыму: начато производство

Принудительная российская паспортизация детей-сирот в оккупированном Крыму: начато производство

Киев  •  УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовное производство из-за навязывания российского гражданства детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

Цитата:

"Начато уголовное производство по факту навязывания государством-оккупантом принудительного гражданства РФ детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки и оставшимся на оккупированном Крымском полуострове. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании обращения ОО "Региональный центр прав человека" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - указали в прокуратуре.

Детали

Как указали в прокуратуре, такие действия государства-оккупанта и ее оккупационной администрации нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, абз. 2 ст. 50 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

"Навязывание российского гражданства и принудительная паспортизация в Крыму - это составляющие системного давления на граждан Украины. Государство-оккупант и ее оккупационная администрация фактически искусственно создали условия, при которых без гражданства РФ невозможно реализовать ряд своих прав. Мы неоднократно обращали внимание, что паспорта, выданные на полуострове, не имеют никакой юридической силы и могут восприниматься лишь как средство для выживания в Крыму на период оккупации", - отметила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым и города Севастополя Екатерина Диденко.

Однако, по ее словам, "это преступление государства-оккупанта приобретает особенно циничный смысл по отношению к одной из самых незащищенных категорий населения в Крыму - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки".

"Им с 2014 года навязывается исключительно российское гражданство и российская "идентичность", без права выбора. Более того, детей усыновляют как граждан РФ и перемещают их с территории оккупированного полуострова, что, помимо прочего, нарушает ст 7, 8 Конвенции ООН о правах ребенка", - указала Диденко.

Она также добавила, что прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам осуществления государством-оккупантом пропаганды вступления детей в армию РФ, незаконного перемещения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые являются гражданами Украины. В рамках указанного кейса фиксируется каждый факт нарушения норм международного гуманитарного права.

Дополнение

Прокуратура АРК ранее сообщила несколько подозрений из-за милитаризации детей в оккупированном Крыму.

Добавим, 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развязывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указали в МИД.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы