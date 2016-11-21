Прикордонники затримали в КПВВ "Майорське" представника влади тимчасово непідконтрольної території
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Представника так званого, “керівництва Донецька” затримали сьогодні на Донеччині прикордонники Краматорського загону, передає УНН з посиланнняим на прес=службу штабу АТО.
Порушника виявили у КПВВ “Майорське”.
Громадянин України прямував на своєму автомобілі “БМВ” до неконтрольованої території. Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники виявили серед особистих речей чоловіка посвідчення “ДНР Администрация города Донецка”.
За даним факту повідомлено відповідні правоохоронні органи для проведення фільтраційних заходів.