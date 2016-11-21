Пограничники задержали в КПВВ "Майорское" представителя власти временно неподконтрольной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Представителя так называемого "руководства Донецка" задержали сегодня в Донецкой области пограничники Краматорского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс - службу штаба АТО.
Нарушителя обнаружили в КПВВ "Майорское".
Гражданин Украины направлялся на своем автомобиле "БМВ" к неконтролируемой территории. Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверение "ДНР Администрация города Донецка".
По данным факту сообщено соответствующие правоохранительные органы для проведения фильтрационных мероприятий.