Прикордонники виявили в українця зброю на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прикордонники виявили пістолет в українця на кордоні з Польщею. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Встановлено, що чоловік намагався потрапити до Польщі через пункт пропуску “Грушів”, що на Волині. Під час прикордонно-митного контролю на легковий автомобіль “Хюндай” спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї та вибухівки.
У результаті перевірки прикордонники виявили у салоні авто пристрій для відстрілу набоїв з гумовими кулями марки “ПМ БІЙ” калібру 9мм та 23 набої до нього.
Зброю вилучено, по факту її виявлення проінформовано співробітників Національної поліції.
Загалом з початку 2016 року під час заходів контролю прикордонники Львівського загону виявили 185 одиниць зброї та 156 набоїв.