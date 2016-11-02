Пограничники обнаружили у украинца оружие на границе с Польшей

Установлено, что мужчина пытался попасть в Польшу через пункт пропуска "Грушев" в Волынской области. Во время погранично-таможенного контроля на легковой автомобиль "Хюндай" сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки.

В результате проверки пограничники обнаружили в салоне авто устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями марки "ПМ БОЙ" калибра 9 мм и 23 патрона к нему.

Оружие изъяли, о факте его обнаружения проинформировали сотрудников Национальной полиции.

Всего с началу 2016 года во время мероприятий контроля пограничники Львовского отряда обнаружили 185 единиц оружия и 156 патронов.