Прикордонники РФ вимагають змінювати номери “ДНР/ЛНР” на авто на українські
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Псевдодокументи, включаючи і номерні знаки на авто, видані бойовиками рейкових республік на Донбасі не визнають навіть російські прикордонники. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.
“Співробітникам Держприкордонслужби надійшла інформація від осіб, які прямували з так званої ДНР через КПВВ, що представники Державтоінспекції РФ зупинили главу „Гірницької районної адміністрації“ в окупованій Макіївці Сергія Голощапова та наказали змінити номерні знаки так званої ДНР на справжні, на українські. „Посадовцю“ пригрозили штрафом в разі непокори та евакуацією автівки на штраф майданчик. До речі, саме так чинили представники незаконний збройних формувань на тимчасово окупованій території по відношенню до українців, коли примушували змінити номери на транспортні засоби, погрожуючи силовими мірами. Щоправда, у даному випадку на Голощапова не наводили зброю, та й номери вимагали причепити не фейкові, а справжні — українські”, — повідомили прикордонники.
У Держприкордонслужбі наголосили, що від таких дій страждають саме українці, які проживають на тимчасово окупованій території України.
“Співробітники Держприкордонслужби неодноразово фіксували факти відмови російською стороною українцям в проїзді через пункти пропуску за наявності лише документів фейкових республік. Хоча самопроголошені очільники так званих ДНР та ЛНР запевняли жителів ТОТУ, що з їхніми „документами“ потрапити до РФ буде простіше та легше, а українські документи потрібні лише на випадок поїздок на територію України, контрольовану Києвом”, — повідомили у ДПСУ.
Прикордонники ще раз наголосили, що “папірці” видані бойовикими ніде в світі не визнають, навіть попри те, що президент РФ у 2017 році підписав Указ про нібито визнання документів “ДНР/ЛНР”.