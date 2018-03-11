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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39107 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54367 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57906 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102198 просмотра

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Пограничники РФ требуют менять номера "ДНР / ЛНР" на авто на украинском

Пограничники РФ требуют менять номера "ДНР / ЛНР" на авто на украинском

Киев  •  УНН

 • 8119 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Псевдодокументом, включая и номерные знаки на авто, выданные боевиками рельсовых республик на Донбассе не признают даже российские пограничники. Об этом сообщает со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

"Сотрудникам Госпогранслужбы поступила информация от лиц, которые направлялись из так называемой ДНР через КПВВ, что представители Госавтоинспекции РФ остановили главу" Горняцкого районного администрации "в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова и приказали изменить номерные знаки так называемой ДНР на настоящие, на украинском. "Чиновнику" пригрозили штрафом в случае неповиновения и эвакуацией машины на штрафплощадку. Кстати, именно так поступали представители незаконный вооруженных формирований на временно оккупированной территории по отношению к Украинской, когда заставляли изменить номера на транспортные средства, угрожая силовыми мерами. Правда, в данном случае на Голощапов ни приводили оружие, и номера требовали прицепить НЕ фейковые, а настоящие - украинские ", - сообщили пограничники.

В Госпогранслужбе отметили, что от таких действий страдают именно украинцы, проживающие на временно оккупированной территории Украины.

"Сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российской стороной Украинском в проезде через пункты пропуска при наличии только документов фейковых республик. Хотя самопровозглашенные руководители так называемых ДНР и ЛНР уверяли жителей Тоту, что с их "документами" попасть в РФ будет проще и легче, а украинские документы нужны только в случае поездок на территорию Украины, контролируемую Киевом ", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники еще раз подчеркнули, что "бумажки" выданы боевиков нигде в мире не признают, даже несмотря на то, что президент РФ в 2017 году подписал Указ о якобы признании документов "ДНР / ЛНР".

 

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