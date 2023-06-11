пригожин заявив, що шойгу «не може нормально управляти військовими формуваннями» і відмовився від контрактів з міноборони рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. ватажок пвк «вагнер» євгеній пригожин заявив, що пвк не будуть підписувати контракти з міноборони рф, а тим паче підкорятися міністрові сергею шойгу. Таку заяву від імені пригожина поширила його прес-служба, повідомляє УНН.
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"пвк “вагнер” не буде підписувати жодних контрактів із шойгу. пвк “вагнер” органічно вбудована в загальну систему, пвк “вагнер” узгоджує свої дії з генералами праворуч, ліворуч, із командирами підрозділів, має найглибший досвід і є високоефективною структурою“, — сказав пригожин.
Він додав, що під керівництвом шойгу військові частини не володіють великою ефективністю.
“На жаль, такою ефективністю більшість військових частин не володіють і саме через те, що шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може трапитися після цього наказу — нам не будуть давати озброєння і боєприпаси — розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить, прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням „допоможіть“”, — заявив пригожин.
Доповнення
шойгу наказав усім “добровольчим загонам” рф укласти контракт із міноборони.