пригожин заявив, що шойгу «не може нормально управляти військовими формуваннями» і відмовився від контрактів з міноборони рф

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"пвк “вагнер” не буде підписувати жодних контрактів із шойгу. пвк “вагнер” органічно вбудована в загальну систему, пвк “вагнер” узгоджує свої дії з генералами праворуч, ліворуч, із командирами підрозділів, має найглибший досвід і є високоефективною структурою“, — сказав пригожин.

Він додав, що під керівництвом шойгу військові частини не володіють великою ефективністю.

“На жаль, такою ефективністю більшість військових частин не володіють і саме через те, що шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може трапитися після цього наказу — нам не будуть давати озброєння і боєприпаси — розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить, прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням „допоможіть“”, — заявив пригожин.

Доповнення

шойгу наказав усім “добровольчим загонам” рф укласти контракт із міноборони.