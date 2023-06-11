пригожин заявив, що шойгу «не може нормально управляти військовими формуваннями» і відмовився від контрактів з міноборони рф

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 10061 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 19166 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 51536 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 43411 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 48179 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115301 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 181082 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199529 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144189 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137862 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.7м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 46198 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 34101 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15570 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13495 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31714 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 10061 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 32047 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 51536 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199529 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3646 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 4082 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20429 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25246 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41211 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

пригожин заявив, що шойгу «не може нормально управляти військовими формуваннями» і відмовився від контрактів з міноборони рф

Київ • УНН

 • 428094 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. ватажок пвк «вагнер» євгеній пригожин заявив, що пвк не будуть підписувати контракти з міноборони рф, а тим паче підкорятися міністрові сергею шойгу. Таку заяву від імені пригожина поширила його прес-служба, повідомляє УНН.

пригожин заявив, що шойгу «не може нормально управляти військовими формуваннями» і відмовився від контрактів з міноборони рф

Цитата

"пвк “вагнер” не буде підписувати жодних контрактів із шойгу. пвк “вагнер” органічно вбудована в загальну систему, пвк “вагнер” узгоджує свої дії з генералами праворуч, ліворуч, із командирами підрозділів, має найглибший досвід і є високоефективною структурою“, — сказав пригожин.

Він додав, що під керівництвом шойгу військові частини не володіють великою ефективністю.

“На жаль, такою ефективністю більшість військових частин не володіють і саме через те, що шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями. Те, що може трапитися після цього наказу — нам не будуть давати озброєння і боєприпаси — розберемося, як то кажуть, коли грім вдарить, прибіжать і принесуть озброєння і боєприпаси з проханням „допоможіть“”, — заявив пригожин.

Доповнення

шойгу наказав усім “добровольчим загонам” рф укласти контракт із міноборони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96