пригожин заявил, что шойгу «не может нормально управлять воинскими формированиями» и отказался от контрактов с минобороны рф
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. главарь чвк «вагнер» евгений пригожин заявил, что чвк не будут подписывать контракты с минобороны рф и тем более подчиняться министру сергею шойгу. Такое заявление от имени пригожина распространила его пресс-служба, сообщает УНН.
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"чвк “вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с шойгу. чвк “вагнер” органично встроена в общую систему, чвк “вагнер” согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой“, — сказал Пригожин
Также он добавил, что под руководством шойгу военные части не обладаю большой эффективностью.
“К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. То, что может случиться после этого приказа — нам не будут давать вооружение и боеприпасы — разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой „помогите“”, — заявил Пригожин.
Дополнение
шойгу приказал всем “добровольческим отрядам” рф заключить контракт с минобороны.