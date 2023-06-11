пригожин заявил, что шойгу «не может нормально управлять воинскими формированиями» и отказался от контрактов с минобороны рф

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"чвк “вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с шойгу. чвк “вагнер” органично встроена в общую систему, чвк “вагнер” согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой“, — сказал Пригожин

Также он добавил, что под руководством шойгу военные части не обладаю большой эффективностью.

“К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. То, что может случиться после этого приказа — нам не будут давать вооружение и боеприпасы — разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой „помогите“”, — заявил Пригожин.

Дополнение

шойгу приказал всем “добровольческим отрядам” рф заключить контракт с минобороны.