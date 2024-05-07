"Прямувало з України до Єгипту": вантажне судно сіло на мілину і зупинило рух у Босфорі

Рух суден у протоці Босфор призупинено в обох напрямках у зв'язку з тим, що сіло на мілину 229-метрове вантажне судно ALEXIS, у якого виникла несправність перед хвилерізом біля стамбульського району Хайдарпаша, пише УНН з посиланням на заяву Головного управління берегової безпеки Туреччини та CNN Turk.

Повідомлялося, що для порятунку корабля було направлено рятувальні команди.

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У заяві Головного управління берегової безпеки країни "щодо вантажного судна завдовжки 229 метрів під назвою ALEXIS, яке через несправність обладнання сіло на мілину перед хвилерізом стамбульського (району) Хайдарпаша під час прямування з України до Єгипту" вказано, що Міністерство транспорту та інфраструктури країни на зв'язку з Головним управлінням берегової безпеки.

До місця події негайно були направлені три буксири, два швидкохідні рятувальні катери та водолази. "Рух суден Босфором тимчасово припинено в обох напрямках", - сказано у повідомленні.

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