Нафтовий танкер, який прямував з рф до Китаю, зламався і перекрив рух через Босфор

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"Наш лоцман і буксири KURTARMA 7 і 11 були негайно направлені в район 244-метрового нафтового танкера GUANYIN, у якого сталася поломка двигуна біля маяка Тюркелі, коли він прямував з росії до Китаю. Рух суден було тимчасово призупинено в обох напрямках",- йдеться в повідомленні.

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Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı. pic.twitter.com/tdC5GFqqlj