Нефтяной танкер, который направлялся из рф в Китай, сломался и перекрыл движение через Босфор

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"Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район 244-метрового нефтяного танкера GUANYIN, у которого произошла поломка двигателя у маяка Тюркели, когда он направлялся из россии в Китай. Движение судов было временно приостановлено в обоих направлениях",- говорится в сообщении.

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Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı. pic.twitter.com/tdC5GFqqlj