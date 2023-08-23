Нефтяной танкер, который направлялся из рф в Китай, сломался и перекрыл движение через Босфор
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за поломки двигателя танкера, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X, передает УНН.
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"Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район 244-метрового нефтяного танкера GUANYIN, у которого произошла поломка двигателя у маяка Тюркели, когда он направлялся из россии в Китай. Движение судов было временно приостановлено в обоих направлениях",- говорится в сообщении.
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Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı. pic.twitter.com/tdC5GFqqlj— KEGM (@kiyiemniyet) 23 августа 2023 года