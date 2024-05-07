"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях в связи с тем, что село на мель 229-метровое грузовое судно ALEXIS, у которого возникла неисправность перед волнорезом у стамбульского района Хайдарпаша, пишет УНН со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции и CNN Turk.

Сообщалось, что для спасения корабля были направлены спасательные команды.

Детали

В заявлении Главного управления береговой безопасности страны "относительно грузового судна длиной 229 метров под названием ALEXIS, которое из-за неисправности оборудования село на мель перед волнорезом стамбульского (района) Хайдарпаша во время следования из Украины в Египет" указано, что Министерство транспорта и инфраструктуры страны на связи с Главным управлением береговой безопасности.

К месту происшествия немедленно были направлены три буксира, два быстроходных спасательных катера и водолазы. "Движение судов по Босфору временно прекращено в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

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