При ДТП у Дніпрі постраждали 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вранці у Дніпрі, постраждали, за попередньою інформацією, 11 осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.
"Близько 8-ї ранку на перехресті вул. Запорізьке шосе - вул. Генерала Пушкіна зіткнулися вантажний дліномір з маршруткою "Богдан". Попередньо, 11 постраждалих різного ступеня тяжкості. Причини ДТП з'ясовують слідчі", - повідомили у патрульній поліції.
Нагадаємо, на кільцевій дорозі міста Бровари Київської області сьогодні зранку сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися щонайменше сім автомобілів.