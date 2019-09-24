Під Києвом сталася масштабна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На кільцевій дорозі міста Бровари Київської області сьогодні зранку сталася масштабна ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
"ДТП сталася у місті Бровари. Патрульна поліція прибула на місце події і з’ясовує обставини", - повідомили у пресслужбі.
За інформацією очевидців, в аварії зіштовхнулися щонайменше сім автомобілів. Водія однієї з автівок затисло в салоні.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще одна особа отримала травми.