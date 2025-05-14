Президента Зеленського підтримує 74% громадян України - опитування

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 74% українців. Частка тих, хто не довіряє, становить 22%. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише УНН.

Деталі

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52% - говориться у повідомленні.

Порівняно з попереднім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології у березні 2025 року довіра до президенту Зеленського зросла. Частка тих громадян, які довіряють, збільшилася з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Таким чином, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

У всіх областях України більшість населення довіряють Президенту. При цьому показники довіри досить близькі. На тлі інших трохи вирізняється тільки Схід, де рівень довіри дещо нижчий. Проте лише у цьому регіоні 60% населення довіряють Президенту (в інших регіонах – 75-77%). Не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%).

Довідково

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" 2-12 травня 2025 року. В ньому взяло участь 1010 респондентів. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території, яка контролюється Україною. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролюються владою України, але серед респондентів були ВПО, які переїхали з окупованих територій. Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Доповнення

За даними опитування Viber, в Україні 75% громадян вітають із Днем матері, 59% дарують подарунки, а 27% обмежуються дзвінком.