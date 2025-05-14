Президента Зеленского поддерживает 74% граждан Украины - опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 74% украинцев. Доля тех, кто не доверяет, составляет 22%. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет УНН.

Детали

По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев доверяли Президенту В. Зеленскому, не доверяли – 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52% - говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим опросом Киевского международного института социологии в марте 2025 года доверие к президенту Зеленскому возросло. Доля тех граждан, которые доверяют, увеличилась с 69% до 74%, а доля тех, кто не доверяет – снизилась с 28% до 22%. Таким образом, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%.

Во всех областях Украины большинство населения доверяют Президенту. При этом показатели доверия достаточно близки. На фоне других немного выделяется только Восток, где уровень доверия несколько ниже. Однако только в этом регионе 60% населения доверяют Президенту (в других регионах – 75-77%). Не доверяют – 33% (в других регионах – 20-22%).

Справочно

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинское опрос общественного мнения "Омнибус" 2-12 мая 2025 года. В нем приняло участие 1010 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории, контролируемой Украиной. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины, но среди респондентов были ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий. Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Дополнение

По данным опроса Viber, в Украине 75% граждан поздравляют с Днем матери, 59% дарят подарки, а 27% ограничиваются звонком.