Президенту України показали, як у Швеції переробляють відходи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Швеції відвідав підприємство Värtaverket, що спеціалізується на переробці відходів, зокрема, лісової промисловості, таких як тирса, кора дерев, гілки тощо, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Главу держави ознайомили із сучасними технологіями, які застосовуються в роботі підприємства.
Як повідомили у прес-службі, “Värtaverket” одна з найбільших в Європі надсучасних систем забезпечення централізованого теплопостачання та виробництва електроенергії, частково належить мерії Стокгольма.
Інвестиції “Värtaverket” в цю сферу за останні 5 років становили 10 млрд шведських крон. Завдяки системі центрального опалення та нових джерел енергії у 2010 році Стокгольм одержав нагороду Скандинавії “Європейська зелена столиця”.
Загалом “Värtaverket” складається з 4 теплоелектростанцій, 2 охолоджувальних установок та інших споруд. До інфраструктури також входить одна з найбільших в Європі теплоелектроустановок “Ропстен” з 10 тепловими насосами.