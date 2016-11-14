Президенту Украины показали, как в Швеции перерабатывают отходы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Швецию посетил предприятие Värtaverket, специализирующаяся на переработке отходов, в частности, лесной промышленности, таких как опилки, кора деревьев, ветви и т.п., передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Главу государства ознакомили с современными технологиями, которые применяются в работе предприятия.
Как сообщили в пресс-службе, "Värtaverket" одна из крупнейших в Европе сверхсовременных систем обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электроэнергии, частично принадлежит мэрии Стокгольма.
Инвестиции "Värtaverket" в эту сферу за последние 5 лет составили 10 млрд шведских крон. Благодаря системе центрального отопления и новых источников энергии в 2010 году Стокгольм получил награду Скандинавии "Европейская зеленая столица".
В целом "Värtaverket" состоит из 4 теплоэлектростанций, 2 охлаждающих установок и других сооружений. Инфраструктура также входит одна из крупнейших в Европе теплоелектроустановок "Ропстен" с 10 тепловыми насосами.