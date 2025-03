Президентські вибори у США: Трамп змінив керівника своєї передвиборчої кампанії

“Я радий оголосити про те, що Вільям Степін був підвищений до посади керівника кампанії Трампа. Бред Паскаль (чинний глава), який був зі мною протягом довгого часу і керував нашою чудовою стратегією в сфері цифрових технологій і даних, продовжить виконувати ту ж роль, але буде старшим радником кампанії”, — написав він.

За словами Трампа, він сподівається на “велику і дуже важливу другу перемогу” на виборах, оскільки його “рейтинг в опитуваннях швидко зростає, а ситуація в економіці покращується”.

Згідно з останніми даними політологічного порталу Real Clear Politics, колишній віце-президент демократ Джозеф Байден випереджає нинішнього главу держави в середньому на 8,8% за популярністю серед виборців.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

... campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

... be on the way, and Americans want safe streets and communities!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Останнім часом цей показник, який ґрунтується на проведених соціологічних дослідженнях різних організацій, стабільно тримається в районі 9% на користь демократа. Крім того, Байден лідирує і в “штатах, що вагаються”, де рівень популярності кандидатів від демократів і республіканців традиційно приблизно рівний. При цьому на початку квітня колишній віце-президент випереджав главу держави в середньому на 3,4%. Багато експертів вважають, що прийняті вашингтонською адміністрацією заходи щодо боротьби з пандемією і розгону масових заворушень в країні різко негативно позначилися на рейтингу республіканця Трампа.