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Президентські вибори у США: Трамп змінив керівника своєї передвиборчої кампанії

Президентські вибори у США: Трамп змінив керівника своєї передвиборчої кампанії

Київ • УНН

 • 10898 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення змінити керівника своєї передвиборної кампанії, призначивши на цю посаду Вільяма Степіна. Про це американський лідер оголосив в середу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Я радий оголосити про те, що Вільям Степін був підвищений до посади керівника кампанії Трампа. Бред Паскаль (чинний глава), який був зі мною протягом довгого часу і керував нашою чудовою стратегією в сфері цифрових технологій і даних, продовжить виконувати ту ж роль, але буде старшим радником кампанії”, — написав він.

За словами Трампа, він сподівається на “велику і дуже важливу другу перемогу” на виборах, оскільки його “рейтинг в опитуваннях швидко зростає, а ситуація в економіці покращується”.

Згідно з останніми даними політологічного порталу Real Clear Politics, колишній віце-президент демократ Джозеф Байден випереджає нинішнього главу держави в середньому на 8,8% за популярністю серед виборців.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

... campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

... be on the way, and Americans want safe streets and communities!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Останнім часом цей показник, який ґрунтується на проведених соціологічних дослідженнях різних організацій, стабільно тримається в районі 9% на користь демократа. Крім того, Байден лідирує і в “штатах, що вагаються”, де рівень популярності кандидатів від демократів і республіканців традиційно приблизно рівний. При цьому на початку квітня колишній віце-президент випереджав главу держави в середньому на 3,4%. Багато експертів вважають, що прийняті вашингтонською адміністрацією заходи щодо боротьби з пандемією і розгону масових заворушень в країні різко негативно позначилися на рейтингу республіканця Трампа.

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