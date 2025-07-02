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У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
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У Києві ППО працює по ворожих безпілотниках

Київ • УНН

 • 811 перегляди

Увечері 2 липня під час повітряної тривоги в Києві сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли зі східного напрямку. Мешканців просили залишатися в укриттях.

У Києві ППО працює по ворожих безпілотниках

Увечері 02 липня під час повітряної тривоги в Києві сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

 БпЛА в напрямку Києва, зі східного напрямку

- повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 23:00.

О 23: 03 в КМВА поінформували, що у столиці триває робота сил ППО. 

"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Під час комбінованої атаки на Запорізьку область 2 липня ввечері 70-річна жителька Оріхова отримала поранення. Її будинок пошкоджено внаслідок удару ствольною артилерією.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Збройні сили України
Київ
Tesla
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