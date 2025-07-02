У Києві ППО працює по ворожих безпілотниках
Київ • УНН
Увечері 2 липня під час повітряної тривоги в Києві сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли зі східного напрямку. Мешканців просили залишатися в укриттях.
Увечері 02 липня під час повітряної тривоги в Києві сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
БпЛА в напрямку Києва, зі східного напрямку
О 23: 03 в КМВА поінформували, що у столиці триває робота сил ППО.
"Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у дописі.
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