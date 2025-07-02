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В Киеве ПВО работает по вражеским беспилотникам

Киев • УНН

 • 779 просмотра

Вечером 2 июля во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим с восточного направления. Жителей просили оставаться в укрытиях.

В Киеве ПВО работает по вражеским беспилотникам

Вечером 2 июля во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

 БПЛА в направлении Киева, с восточного направления

- сообщили Воздушные Силы ВСУ в 23:00.

В 23:03 в КГВА проинформировали, что в столице продолжается работа сил ПВО. 

"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним

Во время комбинированной атаки на Запорожскую область 2 июля вечером 70-летняя жительница Орехова получила ранения. Ее дом поврежден в результате удара ствольной артиллерией.

Более 300 ракет и 5 тысяч дронов выпустила россия по Украине в июне - Сибига02.07.25, 19:10 • 793 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Киев
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