В Киеве ПВО работает по вражеским беспилотникам
Киев • УНН
Вечером 2 июля во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим с восточного направления. Жителей просили оставаться в укрытиях.
Вечером 2 июля во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
БПЛА в направлении Киева, с восточного направления
В 23:03 в КГВА проинформировали, что в столице продолжается работа сил ПВО.
"Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении.
Напомним
Во время комбинированной атаки на Запорожскую область 2 июля вечером 70-летняя жительница Орехова получила ранения. Ее дом поврежден в результате удара ствольной артиллерией.
Более 300 ракет и 5 тысяч дронов выпустила россия по Украине в июне - Сибига02.07.25, 19:10 • 793 просмотра