Более 300 ракет и 5 тысяч дронов выпустила россия по Украине в июне - Сибига
Киев • УНН
В июне 2025 года россия атаковала Украину более чем 330 ракетами, включая почти 80 баллистических, и более чем 5000 дронами. Это подчеркивает насущную необходимость в усилении противовоздушной обороны Украины, по словам главы МИД Андрея Сибиги.
В июне 2025 года россия выпустила более 330 ракет, включая почти 80 баллистических, и более пяти тысяч дронов по мирному населению Украины. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления противовоздушной обороны нашего государства, подчеркнул глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
В июне 2025 года россия выпустила более 330 ракет, включая почти 80 баллистических, по мирным городам и общинам Украины, а также более 5000 ударных дронов и 5000 КАБов. Этот масштаб террора демонстрирует, что Россия грубо отвергает мирные усилия под руководством США и призыв к прекращению убийств как первого шага к мирному урегулированию
Глава МИД добавил, что такое большое количество дронов, бомб и баллистических ракет доказывает неотложность дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины.
Нам нужно больше систем и боеприпасов. Мы также готовы покупать или арендовать их. Единственный способ заставить россию прекратить войну — это усилить давление на Москву и укрепить Украину
Андрей Сибига призвал партнеров к увеличению инвестиций в производство в Украине, включая дроны-перехватчики и средства противовоздушной обороны. Он также добавил, что Украина активно работает над развитием собственных возможностей, но поддержка ей нужна сейчас, учитывая масштабы террора, к которому прибегают россияне.
Непрерывные удары россии направлены преимущественно против гражданских людей, в частности женщин и детей, а также против школ, больниц и жилых районов. По данным ООН, количество жертв среди гражданских в Украине выросло на 37% за последние полгода
В заключение Сибига добавил, что сейчас не время для слабых решений, а время демонстрации силы, чтобы послать правильные сигналы Москве.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о лишении украинского гражданства деятеля УПЦ МП Ореста Березовского, более известного как Онуфрий.
Глава государства отметил, что каждый, кто поддерживает агрессию России или оправдывает ее, места в Украине не имеет и не будет.