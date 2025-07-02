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Понад 300 ракет та 5 тисяч дронів випустила росія по Україні в червні - Сибіга

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У червні 2025 року росія атакувала Україну понад 330 ракетами, включаючи майже 80 балістичних, та понад 5000 дронами. Це підкреслює нагальну потребу в посиленні протиповітряної оборони України, за словами очільника МЗС Андрія Сибіги.

Понад 300 ракет та 5 тисяч дронів випустила росія по Україні в червні - Сибіга

У червні 2025 року росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних,та понад п'ять тисяч дронів по мирному населенню України. Це свідчить про необхідність подальшого підсилення протиповітряної оборони нашої держави, наголосив очільник Міністерства зовнішніх справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

У червні 2025 року росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних, по мирних містах та громадах України, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів. Цей масштаб терору демонструє, що росія грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання

- наголосив Сибіга.

Глава МЗС додав, що така велика кількість дронів, бомб та балістичних ракет доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України.

Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх. Єдиний спосіб змусити росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну

- наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга закликав партнерів до збільшення інвестицій у виробництво в Україні, включаючи дрони-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони. Він також додав, що Україна активно працює над розвитком власних спроможностей, але підтримка їй потрібна зараз, враховуючи масштаби терору, до якого вдаються росіяни.

Невпинні удари росії спрямовані переважно проти цивільних людей, зокрема жінок та дітей, а також проти шкіл, лікарень та житлових районів. За даними ООН, кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 37% за останні півроку

- нагадав Сибіга.

Наостанок Сибіга додав, що зараз не час для слабких рішень, а час демонстрації сили, щоб послати правильні сигнали москві.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення позбавлення українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій.

Глава держави зазначив, що кожен, хто підтримує агресію росії, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Сибіга Андрій Іванович
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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