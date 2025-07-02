Понад 300 ракет та 5 тисяч дронів випустила росія по Україні в червні - Сибіга

У червні 2025 року росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних,та понад п'ять тисяч дронів по мирному населенню України. Це свідчить про необхідність подальшого підсилення протиповітряної оборони нашої держави, наголосив очільник Міністерства зовнішніх справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

У червні 2025 року росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних, по мирних містах та громадах України, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів. Цей масштаб терору демонструє, що росія грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання