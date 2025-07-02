Пошкоджено електромережі: на Житомирщині внаслідок вибуху без світла залишилися понад 700 будинків
Київ • УНН
Вибух поблизу села Березина 2 липня пошкодив три лінії електропередач, залишивши 735 абонентів без електрики. На місці працюють дев'ять бригад для відновлення електропостачання.
Внаслідок вибуху на Житомирщині у середу, 2 липня пошкоджено три лінії електропередач, 735 абонентів залишилися без електрики. Про це інформує Житомиробленерго, передає УНН.
Через вибух, який стався сьогодні близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, пошкоджено 3 лінії електропередачі 10кВ, відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Без електроенергії 735 помешкань
Зазначається, що над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним.
"Докладаємо максимум зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання!", - додали в Житомиробленерго.
Нагадаємо
У середу, 2 липня у селі Березина Житомирської області стався вибух, внаслідок якого є постраждалі. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будинки.
Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинуло, ще 15 - отримали поранення.
Інцидент з вибухом на автодорозі М-06 "Київ—Чоп" у Житомирській області перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського. На місці події розгорнуто штаб допомоги, працюють рятувальники та інші фахівці.