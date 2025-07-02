Повреждены электросети: в Житомирской области в результате взрыва без света остались более 700 домов
Киев • УНН
Взрыв вблизи села Березина 2 июля повредил три линии электропередач, оставив 735 абонентов без электричества. На месте работают девять бригад для восстановления электроснабжения.
В результате взрыва в Житомирской области в среду, 2 июля, повреждены три линии электропередач, 735 абонентов остались без электричества. Об этом информирует Житомироблэнерго, передает УНН.
Из-за взрыва, произошедшего сегодня около 18:00 вблизи с. Березина Глыбочицкой общины, повреждены 3 линии электропередачи 10кВ, отключены 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Без электроэнергии 735 домов
Отмечается, что над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, укомплектованных всем необходимым.
"Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение!", - добавили в Житомироблэнерго.
Напомним
В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Взрывная волна также повредила близлежащие дома.
Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате двух взрывов на Житомирщине два человека погибли, еще 15 - получили ранения.
Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев—Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. На месте происшествия развернут штаб помощи, работают спасатели и другие специалисты.