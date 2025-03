Президентские выборы в США: Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

“Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании”, — написал он.

По словам Трампа, он надеется на “крупную и очень важную вторую победу” на выборах, поскольку его “рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается”.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент демократ Джозеф Байден опережает нынешнего главу государства в среднем на 8,8% по популярности среди избирателей.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...

...campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon...

...be on the way, and Americans want safe streets and communities!

В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций, стабильно держится в районе 9% в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует и в “колеблющихся штатах”, где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен. При этом в начале апреля бывший вице-президент опережал главу государства в среднем на 3,4%. Многие эксперты считают, что принятые вашингтонской администрацией меры по борьбе с пандемией и разгону массовых беспорядков в стране резко негативно сказались на рейтинге республиканца Трампа.