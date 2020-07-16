Президентские выборы в США: Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 85581 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106276 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111159 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140501 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113034 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135263 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102851 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

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Президентские выборы в США: Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Президентские выборы в США: Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Киев  •  УНН

 • 10891 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение сменить руководителя своей предвыборной кампании, назначив на эту должность Уильяма Степина. Об этом американский лидер объявил в среду на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль (действующий глава), который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании”, — написал он.

По словам Трампа, он надеется на “крупную и очень важную вторую победу” на выборах, поскольку его “рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается”.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент демократ Джозеф Байден опережает нынешнего главу государства в среднем на 8,8% по популярности среди избирателей.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

...campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

...be on the way, and Americans want safe streets and communities!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций, стабильно держится в районе 9% в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует и в “колеблющихся штатах”, где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен. При этом в начале апреля бывший вице-президент опережал главу государства в среднем на 3,4%. Многие эксперты считают, что принятые вашингтонской администрацией меры по борьбе с пандемией и разгону массовых беспорядков в стране резко негативно сказались на рейтинге республиканца Трампа.

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