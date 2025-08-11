$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 3312 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 27209 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 77557 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 89278 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 60608 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 118151 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 122054 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 104209 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72217 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122350 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
50%
753мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 109401 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 50092 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 79483 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 52050 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 69573 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 3174 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 27105 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 70276 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 80179 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 77438 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 101351 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 216408 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 364082 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 266183 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм

СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество

Киев • УНН

 • 3134 просмотра

Доля лекарственных средств под собственными торговыми марками аптек (СТМ) стремительно растет в Украине. Эти препараты изготавливаются на лицензированных заводах по стандартам GMP, проходят госрегистрацию и контроль качества, предлагая пациентам более доступные аналоги известных лекарств.

СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество

Украинский фармацевтический рынок не стоит на месте, а постоянно развивается. На этот раз развитие происходит в векторе лекарственных средств под собственными торговыми марками аптек (СТМ - ред.), их доля быстро и стремительно растет, сообщает УНН.

СТМ – это лекарственные средства, которые аптеки заказывают у фармзаводов под собственным брендом. Изготавливаются они по тем же технологиям и из тех же компонентов, что и оригинальные препараты производителя, но без дополнительных затрат на рекламу и маркетинг: упаковка проще и лаконичнее, реклама отсутствует – поэтому и цена меньше.

Несмотря на мифы, которые распространяют информационные кампании против СТМ, это не "ноунейм" и не продукция из неизвестных подвалов. СТМ – это лекарства, изготовленные на тех же заводах, что и известные препараты, рассказал в эксклюзивном комментарии УНН Виктор Сердюк, Президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов. Он также подчеркнул, что препараты собственных торговых марок изготавливаются исключительно на лицензированных заводах по стандартам GMP, проходят госрегистрацию и контроль качества. 

Отметим, стандарты GMP (Good Manufacturing Practice - ред.) – это обязательные международные фармацевтические стандарты, которые гарантируют, что лекарства производятся по четким правилам, чтобы обеспечить их безопасность, эффективность и качество. Сами стандарты охватывают все: от чистоты помещений и проверки сырья до обучения персонала и документирования каждого этапа производства.

Собственные торговые марки аптек – это не "ноунейм" и точно не зло. Это нормальная европейская практика, которая расширяет выбор для пациента и снимает ценовой барьер для доступа к лечению. Такие препараты производятся на крупных лицензированных заводах по стандартам GMP, проходят государственную регистрацию, контроль качества, а для генериков и подтверждение биоэквивалентности. То есть речь не о компромиссе с безопасностью или эффективностью: технологии, сырье и контроль здесь такие же, как у "известных" брендов 

– объясняет Сердюк.

Он также подчеркнул, что на европейском фармацевтическом рынке СТМ в обращении уже давно. И то, что они начали все больше и больше появляться в Украине, сигнализирует лишь об одном – теперь украинский пациент имеет еще больше выбора и возможность сэкономить. 

Для людей с хроническими заболеваниями, которые покупают лекарства ежемесячно, появление СТМ – это ощутимая экономия без потери качества. Таким образом конкуренция работает в пользу пациента: сети берут на себя репутационную ответственность за продукт своего бренда, поэтому заинтересованы поддерживать стабильное качество и сервис, а крупные фармпроизводители теперь еще и ограничены в поднятии цен на препараты, ведь должны "оглядываться" на стоимость выгодных СТМ 

– подчеркнул Президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Действительно, в Европе эта модель изготовления лекарств работает не одно десятилетие: аптека заказывает лекарства у производителя, получает контроль над брендом и ценой, а производитель – стабильные заказы. Пациент, в результате, получает более дешевый, но не менее качественный препарат, заявляет украинская сеть "АНЦ", поэтому все стороны в выигрыше.

Производитель получает свои продажи, аптека – более конкурентную цену, клиент – экономит, но при этом не страдает качество. Мы контролируем репутацию своего бренда и можем требовать от производителя улучшения, если это нужно 

– объясняют в украинской сети “АНЦ”.

Тем временем, директор совета директоров фармкомпании "Дарница" Екатерина Загорий в своем комментарии Forbes объяснила, почему препараты СТМ выгоднее по цене. Она рассказала, что заказ лекарств под собственной торговой маркой происходит следующим образом: аптечная сеть объявляет тендер на производство лекарств по определенной цене и спрашивает производителей, "готовы ли они производить по такой стоимости?", далее один из фармпроизводителей, которому объявленная стоимость подходит, соглашается. Загорий также отметила, что в основном на подобные сотрудничества идут небольшие производители. И после начала войны темпы производства СТМ значительно ускорились. Мол, раньше тендеры на производство проводились максимум дважды в год, сейчас же они происходят еженедельно по десятку товарных позиций. 

Поэтому можно сделать вывод, что спрос на подобные препараты есть и он постоянно увеличивается. В то же время, проанализировав рынок, оказалось, что на самом деле преобладающая доля СТМ изготавливается на мощностях именно крупных фармацевтических заводов, как украинских, так и европейских. Поверхностный поиск сразу показал несколько вариантов препаратов, изготовленных как собственная торговая марка, но на известных заводах.

Например, противопростудный препарат "Комбицитрон" является собственной торговой маркой аптечной сети "Фармпартнер", а изготавливается на мощностях завода "Фармак". Обезболивающий и противовоспалительный препарат "Даймисил" является собственной торговой маркой сети аптек "Подорожник", но изготавливается так же на мощностях завода "Фармак". Противовирусный препарат "Инозин" тому же "Подорожнику" изготавливает "ДКП "Фармацевтическая фабрика".

Еще одно противопростудное средство "Лимонтар Фито" для аптечной сети "Фармпартнер" изготавливает "Астрафарм", а назальный спрей "Носолин Плюс" для аптек "Табула Вита" изготавливает "Стома".

Темпы развития рынка СТМ показывают, что собственные торговые марки аптек – это не угроза, а возможность. При условии прозрачной маркировки, надлежащего контроля и ответственности аптек перед пациентом, СТМ может стать действенным инструментом снижения цен на украинском фармацевтическом рынке и повышения доступности лечения. Ведь когда все стороны играют по правилам – выигрывает прежде всего пациент.

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Forbes
Украина