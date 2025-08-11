СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество

Украинский фармацевтический рынок не стоит на месте, а постоянно развивается. На этот раз развитие происходит в векторе лекарственных средств под собственными торговыми марками аптек (СТМ - ред.), их доля быстро и стремительно растет, сообщает УНН.

СТМ – это лекарственные средства, которые аптеки заказывают у фармзаводов под собственным брендом. Изготавливаются они по тем же технологиям и из тех же компонентов, что и оригинальные препараты производителя, но без дополнительных затрат на рекламу и маркетинг: упаковка проще и лаконичнее, реклама отсутствует – поэтому и цена меньше.

Несмотря на мифы, которые распространяют информационные кампании против СТМ, это не "ноунейм" и не продукция из неизвестных подвалов. СТМ – это лекарства, изготовленные на тех же заводах, что и известные препараты, рассказал в эксклюзивном комментарии УНН Виктор Сердюк, Президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов. Он также подчеркнул, что препараты собственных торговых марок изготавливаются исключительно на лицензированных заводах по стандартам GMP, проходят госрегистрацию и контроль качества.

Отметим, стандарты GMP (Good Manufacturing Practice - ред.) – это обязательные международные фармацевтические стандарты, которые гарантируют, что лекарства производятся по четким правилам, чтобы обеспечить их безопасность, эффективность и качество. Сами стандарты охватывают все: от чистоты помещений и проверки сырья до обучения персонала и документирования каждого этапа производства.

Собственные торговые марки аптек – это не "ноунейм" и точно не зло. Это нормальная европейская практика, которая расширяет выбор для пациента и снимает ценовой барьер для доступа к лечению. Такие препараты производятся на крупных лицензированных заводах по стандартам GMP, проходят государственную регистрацию, контроль качества, а для генериков и подтверждение биоэквивалентности. То есть речь не о компромиссе с безопасностью или эффективностью: технологии, сырье и контроль здесь такие же, как у "известных" брендов – объясняет Сердюк.

Он также подчеркнул, что на европейском фармацевтическом рынке СТМ в обращении уже давно. И то, что они начали все больше и больше появляться в Украине, сигнализирует лишь об одном – теперь украинский пациент имеет еще больше выбора и возможность сэкономить.

Для людей с хроническими заболеваниями, которые покупают лекарства ежемесячно, появление СТМ – это ощутимая экономия без потери качества. Таким образом конкуренция работает в пользу пациента: сети берут на себя репутационную ответственность за продукт своего бренда, поэтому заинтересованы поддерживать стабильное качество и сервис, а крупные фармпроизводители теперь еще и ограничены в поднятии цен на препараты, ведь должны "оглядываться" на стоимость выгодных СТМ – подчеркнул Президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов.

Действительно, в Европе эта модель изготовления лекарств работает не одно десятилетие: аптека заказывает лекарства у производителя, получает контроль над брендом и ценой, а производитель – стабильные заказы. Пациент, в результате, получает более дешевый, но не менее качественный препарат, заявляет украинская сеть "АНЦ", поэтому все стороны в выигрыше.

Производитель получает свои продажи, аптека – более конкурентную цену, клиент – экономит, но при этом не страдает качество. Мы контролируем репутацию своего бренда и можем требовать от производителя улучшения, если это нужно – объясняют в украинской сети “АНЦ”.

Тем временем, директор совета директоров фармкомпании "Дарница" Екатерина Загорий в своем комментарии Forbes объяснила, почему препараты СТМ выгоднее по цене. Она рассказала, что заказ лекарств под собственной торговой маркой происходит следующим образом: аптечная сеть объявляет тендер на производство лекарств по определенной цене и спрашивает производителей, "готовы ли они производить по такой стоимости?", далее один из фармпроизводителей, которому объявленная стоимость подходит, соглашается. Загорий также отметила, что в основном на подобные сотрудничества идут небольшие производители. И после начала войны темпы производства СТМ значительно ускорились. Мол, раньше тендеры на производство проводились максимум дважды в год, сейчас же они происходят еженедельно по десятку товарных позиций.

Поэтому можно сделать вывод, что спрос на подобные препараты есть и он постоянно увеличивается. В то же время, проанализировав рынок, оказалось, что на самом деле преобладающая доля СТМ изготавливается на мощностях именно крупных фармацевтических заводов, как украинских, так и европейских. Поверхностный поиск сразу показал несколько вариантов препаратов, изготовленных как собственная торговая марка, но на известных заводах.

Например, противопростудный препарат "Комбицитрон" является собственной торговой маркой аптечной сети "Фармпартнер", а изготавливается на мощностях завода "Фармак". Обезболивающий и противовоспалительный препарат "Даймисил" является собственной торговой маркой сети аптек "Подорожник", но изготавливается так же на мощностях завода "Фармак". Противовирусный препарат "Инозин" тому же "Подорожнику" изготавливает "ДКП "Фармацевтическая фабрика".

Еще одно противопростудное средство "Лимонтар Фито" для аптечной сети "Фармпартнер" изготавливает "Астрафарм", а назальный спрей "Носолин Плюс" для аптек "Табула Вита" изготавливает "Стома".

Темпы развития рынка СТМ показывают, что собственные торговые марки аптек – это не угроза, а возможность. При условии прозрачной маркировки, надлежащего контроля и ответственности аптек перед пациентом, СТМ может стать действенным инструментом снижения цен на украинском фармацевтическом рынке и повышения доступности лечения. Ведь когда все стороны играют по правилам – выигрывает прежде всего пациент.