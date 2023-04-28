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Президенти України, Словаччини та Чехії підписали спільну декларацію

Президенти України, Словаччини та Чехії підписали спільну декларацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав спільну декларацію з президентом Чехії Петром Павелом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. В ній зокрема, зазначається, що Словацька та Чеська Республіки як дві країни – члени НАТО готові посилити свою підтримку прагнення України приєднатися до Альянсу, передає УНН з посиланням на ОП.

Деталі

Зокрема, в спільній декларації президенти трьох держав:

• наголошують, що санкції відіграють важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та закликають інші країни приєднуватися до них та/або запобігати їх обходу;

• визнають значний прогрес, якого Україна вже досягла у наближенні до стандартів ЄС із моменту ухвалення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та початку дії поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі на тлі безпрецедентних викликів, спричинених агресією Росії, що триває;

• укотре підтверджують, що Словацька та Чеська Республіки готові продовжувати підтримувати динамічний процес вступу України до ЄС на основі прогресу її реформ, зокрема щодо семи рекомендацій, викладених у висновку Європейської комісії, а також поступової інтеграції України в політику та функціонування ЄС з особливим акцентом на внутрішньому ринку ЄС;

• погоджуються, що продовження імплементації структурних реформ Україною за сприяння ЄС та його держав-членів має важливе значення для посилення стійкості України та її процвітання. Словацька та Чеська Республіки продовжуватимуть допомагати Україні в її трансформаційних зусиллях, зокрема шляхом обміну досвідом інтеграції;

• підтверджують свій намір співпрацювати на європейських і міжнародних форумах щодо звільнення тимчасово окупованих Росією територій України, зокрема шляхом просування формули миру Президента України Володимира Зеленського та міжнародної Кримської платформи;

• наголошують на глобальній важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованих на зміцнення продовольчої безпеки в усьому світі, та погоджуються зменшити ризики зловживання зеленими коридорами;

• висловлюють готовність сприяти процесам стосовно нових міжнародних заходів безпеки для України до її членства в НАТО;

• вітають значний прогрес України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо оперативної взаємосумісності країни зі стандартами НАТО, що зростає;

• підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу в імплементації Україною стандартів ЄС і НАТО на її шляху до членства в обох організаціях;

• наголошують, що Словацька та Чеська Республіки як дві країни – члени НАТО готові посилити свою підтримку прагнення України приєднатися до Альянсу, щойно це дозволять умови;

• погоджуються, що Словацька Республіка, Чеська Республіка та Україна будуть тісно співпрацювати з усіх згаданих вище питань у двосторонньому, тристоронньому чи багатосторонньому форматах.

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