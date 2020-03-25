Президент зібрав голів ОДА і мерів облцентрів: подробиці

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої поспілкувався з міськими головами обласних центрів та головами ОДА. До наради в режимі онлайн також долучилися Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Учасники обговорили питання вирішення проблем щодо непоширення та боротьби з COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.

"Більшість питань – до Міністерства охорони здоров’я. Найскладніші проблеми у найпростішому – достатній кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, апаратів штучної вентиляції легень", – сказав Глава держави.

Заступник керівника ОП і секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко розповів про те, як відбувся розподіл масок, комбінезонів, тестів, апаратів ШВЛ, які прибули в Україну літаком із Китаю в ніч проти 23 березня.

"Вчора ми викупили потрібні реагенти, і сьогодні о 10-й ранку вони були доставлені в регіональні лабораторії. Наші вірусологи консультують лабораторії щодо використання наданих засобів напряму – в телефонному режимі чи онлайн", – повідомив він.

На нараді також порушили питання функціонування продовольчих ринків.

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Зеленський зауважив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні водночас ці ринки в населеному пункті, наголосивши на тому, що під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.

"Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей. Прошу регіони поставитися до цього питання відповідально", – наголосив Президент.

Окремо з Прем’єр-міністром було обговорено соціальну підтримку медичних працівників та соціально незахищених верств населення, постачання ліків, які необхідні регулярно, а також можливість посиленої відповідальності для осіб, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.

Як повідомлялося в УНН, Кабмін виділить місцевим бюджетам кошти для підтримки закладів охорони здоров’я.

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