Президент зібрав голів ОДА і мерів облцентрів: подробиці

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої поспілкувався з міськими головами обласних центрів та головами ОДА. До наради в режимі онлайн також долучилися Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Учасники обговорили питання вирішення проблем щодо непоширення та боротьби з COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.