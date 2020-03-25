Кабмін виділить місцевим бюджетам кошти для підтримки закладів охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд виділить субвенцію місцевим бюджетам на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ.
"З 1 квітня 2020 року місцеві бюджети отримають субвенцію на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення було прийнято на засіданні уряду 25 березня.
Нагадаємо, керівник Кропивницького онкологічного центру, заслужений лікар України Костянтин Яриніч повідомив, що у регіонах відсутня маршрутизація пацієнтів, ніхто не розуміє, що робити з хворими.