Кабмин выделит местным бюджетам средства для поддержки учреждений здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Правительство выделит субвенцию местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.
"С 1 апреля 2020 года местные бюджеты получат субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании правительства 25 марта.
Напомним, руководитель Кропивницкого онкологического центра, заслуженный врач Украины Константин Ярынич сообщил, что в регионах отсутствует маршрутизация пациентов, никто не понимает, что делать с больными.