Коронавірус: регіони не готові до епідемії

ukru
20 березня, 16:58 • 75661 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148712 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246077 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248054 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246692 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230412 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199981 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185862 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146120 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 15931 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 15691 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31811 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 29917 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 17810 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246077 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248054 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246692 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230412 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78494 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25846 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140092 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153722 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113104 перегляди
Актуальне
Коронавірус: регіони не готові до епідемії

Коронавірус: регіони не готові до епідемії

Київ • УНН

 • 11399 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У регіонах відсутня маршрутизація пацієнтів, ніхто не розуміє, що робити з хворими. Про це в коментарі УНН повідомив керівник Кропивницького онкологічного центру, заслужений лікар України Костянтин Яриніч.

За його словами, відсутність елементарних засобів індивідуального захисту та плану дій деморалізують медиків, тому зміна міністра здоров’я охорони — не на часі, вважає лікар- а от посилення його команди інфекціоністами — нагальна потреба.

“Якщо ми будемо так часто міняти міністрів — ми ніколи не складемо команду, яка буде протидіяти коронавірусу.

Я вам скажу, у регіонах сьогодні мало хто розуміє, які наші дії, якою має бути маршрутизація пацієнта. А перш за все — ми геть незахищені, немає засобів індивідуального захисту, масок, які повинні бути для того, щоб убезпечити від хвороби медпрацівників, немає навіть розуміння, куди дівати хворих і головне — немає тестів, якими ми можемо тестувати як медпрацівників, що дуже важливо, так і пацієнтів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З України знов хотіли вивезти партію медичних масок: експорт готували до Ізраїлю

Нам треба чіткі регламентовані дії розробити для кожного регіону, для кожної структури. Цього немає. І звичайно, що епідеміологи все це знають”, — зауважив він.

Лікар нагадав, що в Україні була знищена епідеміологічна служба, і це ще більше ускладнює боротьбу з коронавірусом.

“У нас, на жаль, знищили епідеміологічну службу. Я ніколи не підтримував ідею, що епідеміологи і санітарні лікарі не потрібні державі. Чи вдасться відродити цю службу — не знаю, часу у нас обмаль. Але спеціалісти у нас є”, — каже Яриніч.

Нагадаємо, ідеологом ліквідації санітарно епідеміологічної служби була колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун. СЕС ліквідували у 2017 році.

Наступниця Супрун Зоряна Скалецька “вижила” згодом з МОЗ головного інфекціоніста Ольгу Голубовську.

“Попередній міністр Скалецька прибрала найкращого нашого спеціаліста (інфекціоніста — ред.) — Ольгу Голубовську. Вона була радником. Скалецька тоді сказала, що не може бути двох міністрів. Я розумію, чому. Тому що Голубовська — це людина зі своєю думкою і зі своєю позицією. Вона одна із небагатьох працюючих професорів, яка намагалась врозумити Супрун”, — розповів Семен Глузман.

Нині у керівництві МОЗ лише одна людина, яка розуміє роботу епідеміологічної служби — Віктор Ляшко.

Тим часом в Україні станом на 25 березня підтверджено 113 випадків COVID-19 .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48