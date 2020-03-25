Коронавірус: регіони не готові до епідемії

За його словами, відсутність елементарних засобів індивідуального захисту та плану дій деморалізують медиків, тому зміна міністра здоров’я охорони — не на часі, вважає лікар- а от посилення його команди інфекціоністами — нагальна потреба.

“Якщо ми будемо так часто міняти міністрів — ми ніколи не складемо команду, яка буде протидіяти коронавірусу.

Я вам скажу, у регіонах сьогодні мало хто розуміє, які наші дії, якою має бути маршрутизація пацієнта. А перш за все — ми геть незахищені, немає засобів індивідуального захисту, масок, які повинні бути для того, щоб убезпечити від хвороби медпрацівників, немає навіть розуміння, куди дівати хворих і головне — немає тестів, якими ми можемо тестувати як медпрацівників, що дуже важливо, так і пацієнтів.

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Нам треба чіткі регламентовані дії розробити для кожного регіону, для кожної структури. Цього немає. І звичайно, що епідеміологи все це знають”, — зауважив він.

Лікар нагадав, що в Україні була знищена епідеміологічна служба, і це ще більше ускладнює боротьбу з коронавірусом.

“У нас, на жаль, знищили епідеміологічну службу. Я ніколи не підтримував ідею, що епідеміологи і санітарні лікарі не потрібні державі. Чи вдасться відродити цю службу — не знаю, часу у нас обмаль. Але спеціалісти у нас є”, — каже Яриніч.

Нагадаємо, ідеологом ліквідації санітарно епідеміологічної служби була колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун. СЕС ліквідували у 2017 році.

Наступниця Супрун Зоряна Скалецька “вижила” згодом з МОЗ головного інфекціоніста Ольгу Голубовську.

“Попередній міністр Скалецька прибрала найкращого нашого спеціаліста (інфекціоніста — ред.) — Ольгу Голубовську. Вона була радником. Скалецька тоді сказала, що не може бути двох міністрів. Я розумію, чому. Тому що Голубовська — це людина зі своєю думкою і зі своєю позицією. Вона одна із небагатьох працюючих професорів, яка намагалась врозумити Супрун”, — розповів Семен Глузман.

Нині у керівництві МОЗ лише одна людина, яка розуміє роботу епідеміологічної служби — Віктор Ляшко.

Тим часом в Україні станом на 25 березня підтверджено 113 випадків COVID-19 .