Коронавирус регионы не готовы к эпидемии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В регионах отсутствует маршрутизация пациентов, никто не понимает, что делать с больными. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель Кропивницкого онкологического центра, заслуженный врач Украины Константин Ярынич.
По его словам, отсутствие элементарных средств индивидуальной защиты и плана действий деморализуют медиков, поэтому изменение министра здравоохранения охраны — не время, считает врач а вот усиление его команды инфекционистами — насущная необходимость.
“Если мы будем так часто менять министров — мы никогда не составим команду, которая будет противодействовать коронавируса.
Я вам скажу, в регионах сегодня мало кто понимает, какие наши действия, какой должна быть маршрутизация пациента. А прежде всего — мы совершенно незащищенные, нет средств индивидуальной защиты, масок, которые должны быть для того, чтобы обезопасить от болезни медработников, нет даже понимания, куда девать больных и главное — нет тестов, которыми мы можем тестировать как медработников, очень важно, так и пациентов.
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Нам надо четкие регламентированные действия разработать для каждого региона, для каждой структуры. Этого нет. И конечно, что эпидемиологи все это знают”, — отметил он.
Врач напомнил, что в Украине была уничтожена эпидемиологическая служба, и это еще больше усложняет борьбу с коронавируса.
“У нас, к сожалению, уничтожили эпидемиологическую службу. Я никогда не поддерживал идею, что эпидемиологи и санитарные врачи не нужны государству. Удастся ли возродить эту службу — не знаю, времени у нас мало. Но специалисты у нас есть”, — говорит Ярынич.
Напомним, идеологом ликвидации санитарно-эпидемиологической службы была бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун. СЭС ликвидировали в 2017 году.
Преемница Супрун Зоряна Скалецкая “выжила” впоследствии с МОЗ главного инфекциониста Ольгу Голубовскую.
“Предыдущий министр Скалецкая убрала лучшего нашего специалиста (инфекциониста — ред.) — Ольгу Голубовскую. Она была советником. Скалецкая тогда сказала, что не может быть двух министров. Я понимаю, почему. Потому что Голубовская — это человек со своим мнением и со своей позицией. Она одна из немногих работающих профессоров, которая пыталась вразумить Супрун”, — рассказал Семен Глузман.
Сейчас в руководстве Минздрава только один человек, который понимает работу эпидемиологической службы — Виктор Ляшко.
Между тем в Украине по состоянию на 25 марта подтверждено 113 случаев COVID-19.