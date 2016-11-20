Президент завтра візьме участь в урочистому заході нагоди Дня Гідності і Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко візьме участь в урочистому заході нагоди Дня Гідності і Свободи 21 листопада, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"21 листопада об 11.00 Президент Петро Порошенко візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Гідності і Свободи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент підписав указ про відзначення Дня Гідності та Свободи.
Як повідомляв УНН, за словами Президента України мільйони українців зірвали план з перетворення України на малоросійський закуток російської імперії.