Президент завтра примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Достоинства и Свободы 21 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"21 ноября в 11:00 Президент Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Достоинства и Свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы.
Как сообщал УНН, по словам Президента Украины миллионы украинцев сорвали план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи.