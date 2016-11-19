Президент затвердив утворення ВЦА у Зайцевому, Золотому та Катеринівці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Указ № 513/2016 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів". Згідно з документом, нові ВЦА утворюються у місті Золоте та селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області та селищі Зайцеве Бахмутстького району Донецької області, передає УНН.
Серед завдань новоутворених ВЦА визначено забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.
Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, головам Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій доручено здійснити, відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації", заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільних адміністрацій у зазначених населених пунктах.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.