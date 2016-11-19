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15 марта, 19:03 • 108466 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148023 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126434 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119753 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106507 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102258 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96226 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126510 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128409 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127418 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент утвердил образования ВГА в Зайцево, Золотом и Катериновке

Президент утвердил образования ВГА в Зайцево, Золотом и Катериновке

Киев • УНН

 • 11917 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Указ № 513/2016 "Об образовании военно-гражданских администраций населенных пунктов". Согласно документу, новые ВГА образуются в городе Золотое и селе Екатериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области, передает УНН.

Среди задач вновь ВГА определено обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы.

Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации", мероприятия, связанные с образованием военно-гражданских администраций в указанных населенных пунктах.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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