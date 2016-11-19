Президент утвердил образования ВГА в Зайцево, Золотом и Катериновке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Указ № 513/2016 "Об образовании военно-гражданских администраций населенных пунктов". Согласно документу, новые ВГА образуются в городе Золотое и селе Екатериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области, передает УНН.
Среди задач вновь ВГА определено обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы.
Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации", мероприятия, связанные с образованием военно-гражданских администраций в указанных населенных пунктах.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.