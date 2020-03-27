Президент: з готелів в Україні будуть робити місця для обсервації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада домовилась з багатьма готелями України, щоб перетворити їх на місця для обсервації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
“Ми будуємо зараз структуру і домовились вже з багатьма готелями в Україні щоб, якщо у нас там буде вистачати місця, робити такі місця для обсервації”, — сказав Президент.
З його слів, Міністерство закордонних справ зареєструвало близько 17 тис. українців за кордоном, які хочуть повернутись — всі вони після повернення відправляться на обсервацію.
Нагадаємо, у МЗС закликали українців за кордоном не купувати квитки додому на 27 березня.