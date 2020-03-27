Президент: из отелей в Украине будут делать места для обсервации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Власть договорилась со многими отелями Украины, чтобы превратить их в места для обсервации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.
"Мы строим сейчас структуру и договорились уже со многими отелями в Украине, чтобы, если у нас там будет хватать места, делать такие места для наблюдения", - сказал Президент.
По его словам, Министерство иностранных дел зарегистрировало около 17 тыс. украинцев за рубежом, которые хотят вернуться - все они по возвращении отправятся на обсервацию.
Напомним, в МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта.