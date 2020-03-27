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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77053 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90960 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100653 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100067 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107616 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94335 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103880 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106229 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент: из отелей в Украине будут делать места для обсервации

Президент: из отелей в Украине будут делать места для обсервации

Киев  •  УНН

 • 24233 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Власть договорилась со многими отелями Украины, чтобы превратить их в места для обсервации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"Мы строим сейчас структуру и договорились уже со многими отелями в Украине, чтобы, если у нас там будет хватать места, делать такие места для наблюдения", - сказал Президент.

По его словам, Министерство иностранных дел зарегистрировало около 17 тыс. украинцев за рубежом, которые хотят вернуться - все они по возвращении отправятся на обсервацию.

Напомним, в МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта.

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