Президент-втікач, дорогою до Криму, заїхав до Р.Ахметова

"Враховуючи те, що в мене був намір з Донецька летіти чи в Київ чи в Крим, враховуючи те, що аеропорт Донецька був заблокований, і такої можливості в мене не було (летіти - ред.), я прийняв рішення їхати в Крим автомобілем. В мене була одна єдина зупинка в Донецьку. Треба було заправити автомобілі. На шляху, по якому ми рухались, був будинок Ахметова. Я заїхав до Ахмєтова, до речі його не було на місці, але я йому зателефонував і він дав наказ, щоб мене там зустріли…", - розповів він.

"Коли мене зустріли, я зателефонував одному й другому сину, щоб вони під’їхали і ми поговорили. Враховуючи те, що мій молодший син, був народний депутат України, він, як політик мені розказав свою точку зору і він сказав мені, що він тримає зв'язок з парламентом, що там відбувається переворот", - сказав екс-президент.

На запитання прокурора про те, чи мав В.Янукович 22 лютого 2014 року зустріч з бізнесменом Рінатом Ахметовим, він сказав, що мав і говорили "про події, які відбуваються в Україні".

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович сказав, що не зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим під час Революції Гідності.