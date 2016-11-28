Президент-беглец, по дороге в Крым, заехал к Р.Ахметову

"Учитывая то, что у меня было намерение из Донецка лететь или в Киев, или в Крым, учитывая то, что аэропорт Донецка был заблокирован, и такой возможности у меня не было (лететь - ред.), я принял решение ехать в Крым на автомобиле. У меня была одна единственная остановка в Донецке. Надо было заправить автомобиль. По пути, по которому мы двигались, был дом Ахметова. Я заехал к Ахметову, кстати его не было на месте, но я ему позвонил и он приказал, чтобы меня там встретили...", - рассказал он.

"Когда меня встретили, я позвонил одному и второму сыну, чтобы они подъехали и мы поговорили. Учитывая, что мой младший сын был народным депутатом Украины, он, как политик мне рассказал свою точку зрения и он сказал мне, что он держит связь с парламентом, что там происходит переворот", - сказал экс-президент.

На вопрос прокурора о том, имел ли В.Янукович 22 февраля 2014 г. встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он сказал, что имел и говорили "о событиях, которые происходят в Украине".

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что не встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым во время Революции Достоинства.