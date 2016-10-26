Президент висловив співчуття родині В.Федічева
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині колишнього заступника керівника штабу АТО Валентина Федічева, передає УНН.
"Я знав Валентина Федічева особисто. З життя передчасно пішов досвідчений офіцер, патріот і справжній українець. Він понад рік був заступником командувача Антитерористичної операції на Донбасі. Із Дебальцева виходив одним з останніх", - написав П.Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Президент також додав, що у В.Федічева залишилось двоє синів, які так само, як батько, служать в армії і зараз захищають Україну на Сході.
"Сумую разом з близькими та друзями. Світла пам’ять!" - додав Глава держави.
Нагадаємо, 26 жовтня помер колишній заступник керівника штабу АТО Валентин Федічев.
В.Федічев був нагороджений орденом Данила Галицького та орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.