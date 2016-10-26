Президент выразил соболезнования семье В.Федичева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье бывшего заместителя руководителя штаба АТО Валентина Федичева, передает УНН.
"Я знал Валентина Федичева лично. Скоропостижно скончался опытный офицер, патриот и настоящий украинец. Он больше года был заместителем командующего Антитеррористической операции на Донбассе. Из Дебальцево выходил одним из последних", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.
Президент также добавил, что у В.Федичева осталось двое сыновей, которые так же, как отец, служат в армии и сейчас защищают Украину на Востоке.
"Грущу вместе с близкими и друзьями. Светлая память!", - добавил Глава государства.
Напомним, 26 октября скончался бывший заместитель руководителя штаба АТО Валентин Федичев.
В.Федичев был награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.