Президент выразил соболезнования семье В.Федичева

"Я знал Валентина Федичева лично. Скоропостижно скончался опытный офицер, патриот и настоящий украинец. Он больше года был заместителем командующего Антитеррористической операции на Донбассе. Из Дебальцево выходил одним из последних", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также добавил, что у В.Федичева осталось двое сыновей, которые так же, как отец, служат в армии и сейчас защищают Украину на Востоке.

"Грущу вместе с близкими и друзьями. Светлая память!", - добавил Глава государства.

Напомним, 26 октября скончался бывший заместитель руководителя штаба АТО Валентин Федичев.

В.Федичев был награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.