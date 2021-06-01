Президент Вірменії змінив посла в Україні

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За даними ЗМІ, указом президента Вірменії Армена Саркісяна Тигран Сейранян відкликаний з посади посла Республіки Вірменія в Україні.

Як повідомили в Управлінні по зв'язках з громадськістю апарату президента Вірменії, іншим указом президента Володимир Карапетян призначений Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Вірменія в Україні (резиденція в Києві) терміном на три роки.

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