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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Президент Вірменії змінив посла в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян відкликав Тиграна Сейраняна з посади посла в Україні і призначив нового, передає УНН із посиланням на Armen Press.

Президент Вірменії змінив посла в Україні

Деталі

За даними ЗМІ, указом президента Вірменії Армена Саркісяна Тигран Сейранян відкликаний з посади посла Республіки Вірменія в Україні.

Як повідомили в Управлінні по зв'язках з громадськістю апарату президента Вірменії, іншим указом президента Володимир Карапетян призначений Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Вірменія в Україні (резиденція в Києві) терміном на три роки.

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