Президент Армении сменил посла в Украине

Детали

По данным СМИ, указом президента Армении Армена Саркисяна Тигран Сейранян отозван с должности посла Республики Армения в Украине.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом президента Владимир Карапетян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Украине (резиденция в Киеве) сроком на три года.

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