Президент Армении сменил посла в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Армении Армен Саркисян отозвал Тиграна Сейраняна с должности посла в Украине и назначил нового, передает УНН со ссылкой на Armen Press.
Детали
По данным СМИ, указом президента Армении Армена Саркисяна Тигран Сейранян отозван с должности посла Республики Армения в Украине.
Как сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом президента Владимир Карапетян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Украине (резиденция в Киеве) сроком на три года.
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