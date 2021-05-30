Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Вночі 30 травня пішов з життя посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Цитата:
"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", - написав Зеленський.
Довідково
Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року в місті Рожище на Волині. Закінчив з відзнакою Львівський державний університет імені І.Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач.
У МЗС України з 1998 року. Працював за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Фахівець з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.
Доповнення
Володимир Зеленський звільнив послів України у 7 державах.