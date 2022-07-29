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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент: в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна

Президент: в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна

Київ • УНН

 • 203102 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що відвідав Одесу та запевнив, що почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Про це інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Це важливо. Важливо не тільки з погляду економічної міцності нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти в цій війні. Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Що більше українського зерна буде на світовому ринку, то стабільнішою буде ситуація в наших партнерів, а отже – ефективнішою буде й наша спільна протидія державі-терористу. Підкреслюю – терористу", - заявив Президент.

Деталі

Як зазначив Зеленський, ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу. Все, що необхідно для захисту українського узбережжя, роблять ЗСУ.

Нагадаємо

Клименко представив мапи "зернового коридору" з портів Чорного моря.

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