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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент: в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна

Президент: в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна

Киев • УНН

 • 203097 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что посетил Одессу и заверил, что началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Сегодня в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Это важно. Важно не только с точки зрения экономической прочности нашего государства, которое нужно, чтобы выстоять в этой войне. Это важно для того, чтобы мир выстоял под давлением продовольственного кризиса "Чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем стабильнее будет ситуация у наших партнеров, а значит – эффективнее будет и наше совместное противодействие государству-террористу. Подчеркиваю – террористу", - заявил Президент.

Детали

Как отметил Зеленский, ООН, Турция и другие международные партнеры отвечают за сторону безопасности этого процесса. Все, что необходимо для защиты украинского побережья, делают ВСУ.

Напомним

Клименко представил карты "зернового коридора" из портов Черного моря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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