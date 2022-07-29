Клименко представив мапи "зернового коридору" з портів Чорного моря

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Клименко оприлюднив мапи, на яких можна побачити маршрут бортів від Одеського порту до територіальних вод Румунії.

Він зазначив, що йому невідомо, чому коридор виглядає таким чином. Він припустив, що відповідь на це питання можуть знати військові та гідрографи.

Нагадаємо

Україна, Туреччина та ООН 22 липня у Стамбулі підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.