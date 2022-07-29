Клименко представив мапи "зернового коридору" з портів Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко показав, як виглядатиме "зерновий коридор" з портів Чорного моря. Про це інформує УНН.
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Клименко оприлюднив мапи, на яких можна побачити маршрут бортів від Одеського порту до територіальних вод Румунії.
Він зазначив, що йому невідомо, чому коридор виглядає таким чином. Він припустив, що відповідь на це питання можуть знати військові та гідрографи.
Джерело: Facebook/Andrii Klymenko
Нагадаємо
Україна, Туреччина та ООН 22 липня у Стамбулі підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія.